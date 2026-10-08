Ryanair sfotte i tifosi della Fiorentina con un video di... Enzo Fernandez

08 Ott 2026 - 22:41
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Ryanair non smette di prendere in giro i club e i protagonisti del mondo del calcio. L'ultima a finire nel mirino è stata la Fiorentina insieme ai suoi tifosi come si vede nell'ultimo post social della nota compagnia aerea low cost. Quest'ultima ha condiviso il video virale di Enzo Fernandez in lacrime (in occasione dell'addio di Messi) e ha scritto "i tifosi della Fiorentina quando finisce la sosta". Della serie: torna il campionato e tornano le note dolenti. Ma i sostenitori viola sperano che andrà diversamente.

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