Roma, Zaniolo verso il recupero: possibile ritorno in campo già a luglio

ROMA

Da qualche giorno ormai la Roma è tornata ad allenarsi sui campi di Trigoria per prepararsi all'eventuale ripresa del campionato e se davvero la Serie A potrà effettivamente tornare in campo, i giallorossi potrebbero avere a disposizione anche Nicolò Zaniolo, che sembra finalmente pronto a ripartire dopo il brutto infortunio al crociato dello scorso gennaio. Roma, Zaniolo accellera

Il centrocampista classe 1999, in questi giorni, non si è sottoposto soltanto alle visite mediche previste per tutti i compagni, ma anche ad alcuni test più approfonditi, sulla stabilità e sulla resistenza del ginocchio, ed è tornato al lavoro sotto lo sguardo attento di Fonseca.

Durante la rieducazione svolta in casa l'azzurro ha svolto un lavoro impeccabile, seguito a distanza dai fisioterapisti della Roma, e anche la prima corsa in campo ha dato segnali confortanti tanto che, aiutato anche dalla giovane età, Zaniolo ormai vede la luce in fondo al tunnel.

Tra un mese, massimo un mese e mezzo, sarà pronto e potrà tornare ad allenarsi coi compagni già ai primi di luglio, per poi essere a disposizione del tecnico portoghese per gli ultimi match della stagione.

