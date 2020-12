Roma, Fonseca: "Dimenticare Napoli, contro lo Young Boys per vincere"

VERSO ROMA-YOUNG BOYS

Paulo Fonseca vuole un riscatto immediato in Europa League dopo la brutta sconfitta di Napoli. E non lo nasconde, "E' normale che dopo la partita di Napoli abbiamo fatto le nostre valutazioni, ma non ho paura che la sconfitta abbia minato la fiducia della squadra. Abbiamo capito cosa è successo a Napoli, cosa abbiamo sbagliato e che non ha funzionato. Non è questo risultato che altera l'atmosfera buona che c'è nella squadra. Non c'è ragione per non essere fiduciosi", ha detto alla vigilia della sfida con lo Young Boys.

"Io cerco di essere sempre equilibrato nelle mie analisi, ma una cosa è quella che si fa con la stampa un'altra è quella che si fa con i giocatori che è sempre dettagliata", ha aggiunto.

Vedi anche roma Roma, Fonseca: "Non abbiamo fatto nulla per vincere la partita" Guardando alla partita contro gli svizzeri, Fonseca è stato chiaro:: "Il risultato è sempre la cosa più importante, ma domani conta per me anche la prestazione,. Dobbiamo giocare come facciamo sempre, senza pensare più alla partita con il Napoli. C'è un'altra gara che dobbiamo giocare per vincere. Io preferisco sempre avere più tempo per recuperare fra una partita e l'altra, penso che che squadre che giocano in Europa League possano giocare il lunedì, ma non è una scusa. Abbiamo già cambiato tanto in questa fase, potrebbe essere più difficile più avanti"

In merito alla presenza o meno di Dzeko e Pellegrini:: "Vedremo domani, è vero che sono rimasti fuori tanto tempo e dobbiamo essere attenti alle loro condizioni scegliendo il meglio per questo momento".

Sulla presunta sfuriata dei Friedkin dopo il tracollo di Napoli: "Non è vero, questa notizia è una grande bugia. Questo non è un lavoro serio, significa non rispettare la squadra".