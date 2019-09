"Credo che la Roma abbia tutte le possibilità di vincere l'Europa League, anzi parte tra le favorite". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma Chris Smalling, arrivato in prestito dal Manchester United, "Sarebbe bellissimo vincere questa competizione per una seconda volta - ha aggiunto - . Non sono più giovane ma mi piacciono le nuove sfide, ho passato anni bellissimi in Inghilterra, ora ho l'occasione di un nuovo

cambiamento in un altro club. É una bella sfida da accettare". E a proposito del calcio di Fonseca: "Sono il tipo di calciatore a cui piace essere aggressivo, giocare d'anticipo. Credo sia il tipo di calcio adatto per mostrare le mie qualità".