Roma, Pisilli: "Dedico gol a Bove, è un ragazzo d'oro"

"Bove? Il gol è tutto per lui, spero che le cose vadano meglio, è un ragazzo d'oro che mi ha aiutato tantissimo a integrarmi. Penso sia la persona più importante che ho conosciuto nel mondo nel calcio". Così Niccolò Pisilli ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Lecce, finità 4-1 per i giallorossi, anche grazie alla rete dell'ex primavera che ha voluto dedicarla al centrocampista viola, suo ex compagno di squadra. "Gli mando un grande abbraccio", ha aggiunto Pisilli.