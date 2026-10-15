Roma: ottimismo su condizioni Dybala, attesa per esami di Koné

Filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore - uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid - ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Insomma, l'attaccante sta bene e potrebbero non servire nemmeno ulteriori approfondimenti. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra.