Roma, Mancini: "Tre punti che valgono ancora di più"

Commentando ai microfoni di Dazn la quarta vittoria consecutiva in campionato nella sfida contro il Como, il difensore della Roma Gianluca Mancini si è detto soddisfatto: "Sicuramente la Roma è cambiata nei risultati, nella spensieratezza che ci deve essere per giocare a calcio. È cambiato anche il Como, hanno fatto una grande partita, è stata una delle più toste e quindi i tre punti valgono ancora di più. Gol? In primis faccio quel passettino per andare verso Perrone, dovevo controllare meglio la situazione. L'abbiamo rivisto subito io e Ndicka per migliorarci e per far sì che non accadesse di nuovo nel secondo tempo. Abbiamo provato in tutti i modi ad andarli a prendere, ma non ci siamo riusciti. Stavamo sui riferimenti invece di restare più compatti, ma ci sta. Sbagliando ma ti viene da andare sui riferimenti, così apri spazi a una squadra come il Como che ti può far male".