Roma, l'addio di Smalling: "Mi avete di mostrato grande amore"

Serie A finita e con essa anche l'avventura di Chris Smalling con la maglia della Roma. Un'avventura che ha significato molto per il difensore del Manchester United che ora, come da contratto, dovrà tornare in Inghilterra. Armadietto svuotato a Trigoria e un futuro ancora incerto, visto che i giallorossi avrebbero trattenuto molto volentieri il giocatore. Ma tra i due club non si è riusciti a trovare l'accordo per l'estensione del prestito. Intanto lui ha voluto salutare tutti con un messaggio postato sui social: "Sono amareggiato di non poter terminare ciò che avevamo iniziato questa stagione. L’amore che mi avete mostrato in così breve tempo è qualcosa di speciale e non dimenticherò. Voglio ringraziare tutti e fare a tutti i giocatori e lo staff un grande in bocca al lupo contro il Siviglia. Daje Roma”.