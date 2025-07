Roma-El Aynaoui, caso social: lui disattiva i commenti Instagram

El Aynaoui (che oggi dovrebbe sbarcare a Roma) non ha convinto del tutto i tifosi giallorossi, anche per via di alcune noie fisiche di cui ha sofferto (un anno fa doveva passare al Monaco ma tutto saltò per problemi rilevati al momento delle visite causa problema al legamento collaterale del ginocchio). Forse il cattivo ricordo dell'affare Danso, che l'anno prossimo saltò proprio perché il difensore non superò i test medici, fatto sta che El Aynaoui sabato ha dovuto disattivare i commenti del profilo Instagram a causa dei messaggi di dissenso che arrivavano da tifosi giallorossi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.