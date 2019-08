C'e' anche Edin Dzeko, nonostante le voci di una rottura con la società, nell'elenco dei convocati della Roma per la gara amichevole di questa sera alle 20 a Perugia con l'Athletic Bilbao. Out invece Schick, Olsen, Karsdorp, Coric, Nzonzi, Veretout, Pastore. Questa la lista completa dei convocati: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Nicolo' Zaniolo, Amadou Diawara, Edin Dzeko, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci, Gregoire Defrel.