La Roma ha battuto il Perugia 3-1 in un match amichevole giocato questa sera al Renato Curi. Giallorossi in vantaggio con Dzeko (8' pt) e raddoppio di Mancini (20' pt). Accorcia le distanze per i padroni di casa Iemmello (34' pt). Chiude la partita sul 3-1 ancora Mancini che firma così una doppietta (45' st).