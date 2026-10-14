Roma, doppia tegola per Gasperini: Koné e Dybala vanno ko in Champions

14 Ott 2026 - 22:22
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Doppia tegola per la Roma che in 50 minuti ha perso due titolarissimi nel corso della sfida in Champions League contro il Real Madrid. Parliamo di Manu Koné e Paulo Dybala, quest'ultimo vittima di un risentimento muscolare. La Joya in particolare, non è rientrato in campo dopo l'intervallo. Il centrocampista invece, ha abbandonato il campo al minuto 16 per un fastidio ai flessori. Il francese è uscito sconsolato con la maglia sul volto. Da verificare infine le condizioni di Matias Soulé.

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