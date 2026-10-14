Roma, doppia tegola per Gasperini: Koné e Dybala vanno ko in Champions

Doppia tegola per la Roma che in 50 minuti ha perso due titolarissimi nel corso della sfida in Champions League contro il Real Madrid. Parliamo di Manu Koné e Paulo Dybala, quest'ultimo vittima di un risentimento muscolare. La Joya in particolare, non è rientrato in campo dopo l'intervallo. Il centrocampista invece, ha abbandonato il campo al minuto 16 per un fastidio ai flessori. Il francese è uscito sconsolato con la maglia sul volto. Da verificare infine le condizioni di Matias Soulé.