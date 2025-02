Roma, Cristante fa pace coi tifosi: "Poche chiacchiere e tanto lavoro"

"Abbiamo fatto davvero una grande partita dal primo minuto e questo non è mai facile come dimostrano i risultati di questo weekend. Dovevamo rimanere concentrati, lo abbiamo fatto, abbiamo continuato la serie positiva". Bryan Cristante esulta dopo il poker al Mozna chiuso dal suo gol di testa e commenta così gli applausi dell'Olimpico: "Come ho trasformato i fischi in applausi? Stando zitto e lavorando come ho sempre fatto, sono fatto così. Poche chiacchiere e tanto lavoro, poi i risultati ripagano".