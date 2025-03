Roma, Baldanzi: "Sprecato tanto ma vogliamo passare il turno"

Nel post partita di Roma-Athletic Bilbao ha parlato anche Tommaso Baldanzi che si è fatto portavoce della gioia dello spogliatoio giallorosso: "Abbiamo festeggiato molto perché era una partita difficile, contro un avversario forte. L’abbiamo approcciata bene, secondo me abbiamo fatto una grandissima gara. Peccato perché potevamo sicuramente fare più gol, io compreso. Ci prendiamo questa vittoria, sappiamo che al ritorno sarà difficile ma ci teniamo a far bene”. Poi l'ex Empoli ha sottolineato l'impatto dei suoi compagni entrati dalla panchina: "Penso che, come sempre, chi è entrato ha fatto benissimo. Siamo riusciti a far gol nel finale, ci serviva perché abbiamo buttato via tante occasioni. Ora vogliamo passare”.