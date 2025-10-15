Portogallo, Ronaldo: "Sempre più vicini all'obiettivo, a novembre ci qualifichiamo"

Molti portoghesi speravano di poter festeggiare la qualificazione al prossimo Mondiale già ieri sera nel match contro l'Ungheria, ma la rete del pareggio di Szoboszlai ha creato qualche delusione tra calciatori e tifosi. Cristiano Ronaldo sui social ha voluto far sentire la sua voce: "Siamo sempre più vicini al nostro obiettivo! Forza, Portogallo!". CR7, grazie alla doppietta di ieri, è diventato anche il marcatore più prolifico nella storia delle qualificazioni mondiali: "Non è un segreto che rappresentare la Nazionale significhi molto per me, e proprio per questo sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo unico per il Portogallo. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Ci vediamo a novembre per concludere la qualificazione al Mondiale!".