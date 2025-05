Repubblica Ceca in ansia per Rosicky: è ricoverato in terapia intensiva

Tomas Rosicky si trova in un reparto di terapia intensiva a Praga. L'ex leggenda del calcio della Repubblica Ceca ha accusato problemi cardiaci che hanno necessitato il ricovero. Le cause sarebbero una serie di cattive abitudini, mancanza di attività fisica e la predisposizione familiare a questo tipo di disturbi. L'ex centrocampista ha vestito per 10 anni la maglia dell'Arsenal e in 105 occasioni quella della nazionale della Cechia (3° posto di sempre per numero di presenze) realizzando anche 23 gol.