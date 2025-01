Report Sportradar su frodi, 1108 partite sospette nel 2024

Nel 2024, sono calati del 17% gli eventi sportivi a rischio di frode. E' quanto emerge dal rapporto annuale di Sportradar Integrity Services, intitolato 'Integrity in Action 2024 Global Analysis & Trends' pubblicato questa mattina. Monitorando oltre 850.000 partite in 70 sport in tutto il mondo, il report identifica 1.108 match sospetti in 12 discipline sportive, registrando una diminuzione del 17% rispetto al 2023. Dal punto di vista geografico, l'Europa si conferma l'area più colpita da problemi di integrità dello sport malgrado il calo del 34% delle partite sospette, con 439 casi nel 2024 rispetto ai 668 del 2023. In Africa sono state rilevate 69 eventi a rischio, in discesa del 36% rispetto alle 108 del 2023. Il calcio resta lo sport più colpito: 721 partite sospette contro le 881 dell'anno precedente (-18%). In Brasile, dove il fenomeno del match-fixing è più esteso, si è registrata una riduzione del 48% dei casi, passando da 110 nel 2023 a 57 nel 2024. Dietro al calcio, gli sport più a rischio sono il basket (187 casi), il tennis (69), il tennis da tavolo (41) e gli esports (32). La disparità di genere persiste, con 1.057 eventi sportivi maschili sospetti contro i 51 femminili.