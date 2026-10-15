Il quattro su quattro in Champions condanna le italiane. La situazione ranking UEFA 2026/2027

A volte basta poco per accumulare un po' di ottimismo. A maggior ragione in periodi di magra. Gioiellini che giocano e brillano. Sfide divertenti e poco spezzettate. Una Nazionale che, in contraddizione con il passato recente, mostra personalità e coraggio. Ma la verità è un'altra. E molto più crudele e disilludente rispetto a quanto si auspicava in virtù di alcuni segnali incoraggianti arrivati da inizio stagione. La cartina al tornasole è la disfatta "aggregata" di Inter, Napoli, Como e Roma in Champions League.