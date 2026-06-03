Ranieri cittadino onorario di Cagliari: "Sardi meravigliosi, ho solo fatto il mio lavoro"

"Uomo di sport e gentiluomo che con i suoi successi ha saputo onorare i colori rossoblù e la città intera, diventando prezioso patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani. Uomo per bene, amato e rispettato non soltanto per i risultati sportivi, ma per la signorilità, la sincerità e l'affetto con cui ha saputo parlare al cuore delle persone anche fuori dal terreno di gioco. La città di Cagliari ricambia il suo affetto, e gli conferisce la cittadinanza onoraria: cittadino di Cagliari per sempre". Queste le motivazioni lette dal sindaco Massimo Zedda con cui questa mattina in Municipio è stata conferita la cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri, che con Cagliari e la Sardegna conserva un legame fortissimo e speciale: tre anni fa, dopo la salvezza, la decisione all'unanimità del consiglio comunale di attribuirgli la cittadinanza onoraria. "Voi sardi siete meravigliosi, mi date molto di più di quello che ho dato io. Qui ho solo fatto il mio lavoro, certo con tutto il mio amore e passione, ma non mi sarei aspettato di poter cogliere tutto quello che il popolo sardo mi sta dando - le parole di Ranieri - Quando parlo con un sardo mi si illuminano gli occhi: è un rapporto che non so perché, non so per come, ma c'è: evidentemente un qualcosa di profondo che io sento nell'anima, grazie di cuore a tutti".