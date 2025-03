Rabiot, parla la mamma: "I tifosi del PSG sono manipolati, io passata come donna avida"

Veronique Rabiot torna a parlare dello scontro con i tifosi del Paris Saint Germain durante la sfida fra i parigini e l'Olympique Marsiglia dove il figlio Adrien è stato durante contestato. Una situazione che non è andata giù all'agente del calciatore francese come confermato a France 2: "Ho parlato con Adrien, è colpito, non è facile. Pochi sanno cosa vuol dire. Non capisco. Va oltre questo episodio e il PSG. È stato lo stesso con Bradley (Barcola, ndr) a Lione. Non capisco perché si parli delle famiglie. È una brutta abitudine - ha spiegato Veronique Rabiot -. Mi ha fatto piacere che Mbappé parlasse, soprattutto perché nel 2019 nessuno è stato solidale con Adrien Rabiot quando era stato messo da parte, e soprattutto non i giocatori. I giocatori sono stanchi degli attacchi contro di loro e le loro famiglie. Ci sono minacce, ma mai sanzioni riguardo a questo".