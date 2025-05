Spalletti spera nel passato: l'Italia ha vinto tutti i mondiali disputati nel Paese del Papa in carica

L'Italia ha vinto quattro mondiali nella sua storia e due di questi sono arrivati nella Nazione del Papa in carica. Un dato che unisce sacro e profano ma che è comunque una curiosità non banale, se si pensa che non è mai successo a nessuna selezione campione nei quasi 100 anni in cui esiste il campionato del mondo. Certo, un po' siamo stati avvantaggiati dal fatto che il Papa sia sempre stato italiano dal 1930 (primo anno della manifestazione iridata) fino al 1978.