Qualificazioni Mondiali: vincono Spagna e Portogallo, incanta Yildiz

Prosegue il dominio della Spagna che, pur senza Yamal e Nico Williams, domina e sconfigge 2-0 la Georgia. Nella cornice di Elche le Furie Rosse attaccano per tutto il match e lo sbloccano solo al 24', col neoacquisto del Crystal Palace Yeremy Pino. Ferran Torres sbaglia il rigore del possibile raddoppio, causato e poi parato da Mamardashvili, mentre Pedro Porro e Merino flirtano senza esito col bis. Il raddoppio arriva al 63' e porta la firma di Oyarzabal, che tira un'autentica sassata su punizione e beffa il portiere. Non c'è spazio per altre reti, nonostante i mille tentativi di Ferran Torres, Spagna a quota nove con 11 gol fatti e zero subiti. La insegue la Turchia, che è seconda a quota 6, sei punti come i sei gol subiti nello scorso turno dalla Spagna e i sei segnati oggi. Sotto la spinta di Calhanoglu (due assist) e Yildiz (doppietta), i ragazzi di Montella sconfiggono 6-1 la Bulgaria e riequilibrano la propria differenza reti, fondamentale per difendere il secondo posto. Si inizia con la traversa di Kokcu, poi la Turchia la sblocca con Arda Guler (11') sull'assist di Calha. Celik devia il tiro di Kirilov (ex Chievo) e causa involontariamente l'1-1 bulgaro, ma i suoi dilagano nella ripresa dopo l'autorete di Popov (49'): inizia infatti lo show di Yildiz, autore di una doppietta in quattro minuti (51' e 55'). Chiudono i giochi Celik (65') e Kahveci (93'), autore del 6-1 finale che porta la Turchia al secondo posto davanti a Georgia (3) e Bulgaria (0).