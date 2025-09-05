Qualificazioni Mondiali: Israele vince in Moldavia e mette pressione all’Italia. Ok Francia e Croazia

GRUPPO B

Il Gruppo B vive la sua prima giornata di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e la Svezia assapora la vittoria, ma non la centra per pochi secondi. Gli scandinavi guidati dall’ex Milan Jon Dahl Tomasson pareggiano infatti 2-2 contro la Slovenia, in un match che è aperto dal gol di Elanga (18’), autore di un’eccellente azione personale. Il centrocampista dell’Udinese Lovric riesce poi a pareggiare nel primo minuto del secondo tempo, con la Svezia che torna però in vantaggio al 74’ con Ayari. A fissare il pareggio finale è allora Vipotnik in pieno recupero, costringendo le due Nazionali a dividersi i punti. A sorridere è invece la Svizzera, vincente 4-0 in casa contro il Kosovo. Il neoacquisto dell’Inter Akanji inzucca di testa il vantaggio per gli elvetici al 22’, con Embolo che riesce poi a raddoppiare tre minuti più tardi, sfruttando un ottimo cross dell’ex Bologna Ndoye. A segnare il terzo gol per la Svizzera ci pensa quindi un’altra vecchia conoscenza della Serie A, ovvero l’ex Udinese Widmer al 39’, mentre Embolo timbra la doppietta personale al 45’ (sempre su assist di Ndoye). A peggiorare le cose in casa Kosovo è pure l’uscita dal campo per infortunio di Rrahmani al 64’: il difensore del Napoli si tocca il muscolo dietro la coscia destra e chiede il cambio.