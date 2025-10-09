Qualificazioni Mondiali 2026: vincono Olanda e Danimarca, pari per la Croazia. Ok la Scozia

Vede il traguardo finale anche l’Olanda, in vetta al Gruppo G con 13 punti: gli Orange piegano Malta 4-0 senza problemi, grazie ai due calci di rigore trasformati da Gakpo (12’ e 48’), alla rete dell’ex Milan Tijjani Reijnders al 57’ e al ritorno al gol in maglia orange di Memphis Depay, al 93’. La Nazionale dei Paesi Bassi conduce a 13 punti (con cinque gare disputate), a +3 sulla Polonia e sulla Finlandia. Gli scandinavi superano 2-1 in rimonta la Lituania, in vantaggio al 25’ con Sirvys ma poi ribaltata da Kallman (48’) e Markhiev (55’). Lituania e Malta sono già ampiamente fuori dai giochi, rispettivamente ultima e penultima del girone a 3 e 2 punti.