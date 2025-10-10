Logo SportMediaset
Calcio

Nazionale femminile, al via la vendita dei biglietti per gare con Giappone e Brasile

10 Ott 2025 - 08:00

Dal sogno Europeo alle amichevoli di lusso con Giappone e Brasile, in programma rispettivamente venerdì 24 ottobre alle 18.15 a Como e martedì 28 ottobre alle 18.15 a Parma. Dopo le emozioni fatte vivere a milioni di italiani durante l'avventura continentale, terminata a un passo dalla finalissima, le Azzurre si apprestano a riabbracciare i propri tifosi nelle ultime due gare casalinghe del loro straordinario 2025. Dopo essersi confrontata ai massimi livelli in Europa, la squadra di Andrea Soncin è pronta a misurarsi con due delle prime tre Nazionali non europee del Ranking FIFA (l'altra è quella USA, che l'Italia affronterà in occasione della tournée negli States di fine novembre). Girelli e compagne chiamano a raccolta il pubblico per colorare di azzurro le tribune del 'Sinigaglia' e del 'Tardini': i biglietti delle due partite sono in vendita da oggi presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com; sono previste riduzioni per Under 18, Over 65, studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso e per gli abbonati di Como 1907 e Parma Calcio. 

Roma, Friedkin e Gasp

MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

MCH ENTUSIASMO ALGERIA CON LUCA ZIDANE 10/10 MCH

Algeria, che entusiasmo per Luca Zidane

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH TONALI NAZIONALE DICH

Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

DICH DE GIORGI FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

De Giorgi: "Bravi i ragazzi, era difficile ripetersi"

DICH CRISTANTE NAZIONALE 9/10 DICH

Cristante: "Vogliamo il Mondiale, ho trovato un Gattuso carico"

DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

Lo sciagurato David

Iildiz, minaccia inglese

Iildiz, minaccia inglese

Rafa Leao nel mirino

Rafa Leao nel mirino

La rincorsa del Milan

La rincorsa del Milan

Napoli e infortuni

Napoli e infortuni

Roma, Friedkin e Gasp

Rabiot senza limiti

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

La Roma sogna con Gasperini

12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:12
Bari, Rao: "Il mio modello è Rafael Leao"
11:04
La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà
10:14
La Liga2 non si ferma, il Granada rimane senza portieri
09:30
Stadio Ferraris, il progetto va avanti regolarmente