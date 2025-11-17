Qualificazioni: Germania e Olanda vanno al Mondiale, Slovacchia e Polonia ai playoff

GRUPPO A

L’ultima giornata di qualificazioni nel Gruppo A sortisce i verdetti definitivi. A strappare il pass per la Coppa del Mondo che si giocherà nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti d’America è la Germania, vincente 6-0 contro la Slovacchia a Lipsia. La Mannschaft di Nagelsmann fa suo lo scontro decisivo contro la formazione allenata da Francesco Calzona e vince il proprio girone, costringendo invece gli slovacchi a passare per i playoffs di marzo. I gol di Woltemade (18’), Gnabry (29’), Sané (36’ e 41’), Baku (67’), e Ouedraogo (79') permettono infatti ai tedeschi di salire a 15 punti sotto gli occhi di Jurgen Klopp (presente in tribuna), lasciando a 12 la Slovacchia. Terza chiude invece l’Irlanda del Nord, con 9 punti: giocherà comunque i playoff, grazie al percorso in Nations League. I britannici battono 1-0 il Lussemburgo, lasciandolo a zero punti: decisivo è il rigore di Donley (44’) a Belfast, dove si vive anche un momento di ricordo in onore del leggendario George Best prima del calcio d’inizio.



GRUPPO G

Nel Gruppo G, l’Olanda aspettava invece soltanto la conferma dell’aritmetica per volare al Mondiale e la ratifica questa sera è arrivata. Il 4-0 degli Oranje sulla Lituania consente infatti ai ragazzi di Koeman di portarsi a 20 punti e di vincere il girone. A far felici i tifosi presenti alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam ci pensano i gol di Reijnders (16’), Gakpo (rig. 58’), Xavi Simons (60’) e Malen (62’), mentre la Polonia dovrà invece giocare i playoff. Nonostante il 3-2 inflitto a Malta, grazie alle reti di Lewandowski (32’), Wszolek (59') e dell’interista Zielinski (85’), i polacchi chiudono comunque alle spalle dei Paesi Bassi: a segnare a Ta' Qali sono anche Cardona (36’) e Teuma (rig. 68’) per i maltesi. 17 punti valgono infatti il secondo posto per Lewa e compagni, mentre esclusi dalla Coppa del Mondo restano Finlandia (10 punti), Malta (5) e Lituania (3).



GRUPPO L

Serata senza infamia e senza lode nel Gruppo L, dove le posizioni erano già state congelate nello scorso turno. La Croazia, già sicura del primo posto, rimonta 3-2 il Montenegro e sigilla il proprio cammino di qualificazione con un’altra vittoria. Ad aprire le marcature a Podgorica sono Osmajic (3’) e l’atalantino Krstovic (18’), con i Vicecampioni del Mondo del 2018 che riescono però a ribaltare poi il risultato grazie al rigore di Perisic (37’) e alle reti di Jakic (73’) e del torinese Vlasic (87’), salendo così a 22 punti. La Repubblica Ceca, già ai playoff, domina invece 6-0 Gibilterra a Olomouc e sale a 16 punti: le marcature portano i nomi di Doudera (5’), Chory (18’), Coufal (32’), Karabec (39’), Soucek (44’) e Hranac (51’). Protagoniste di un girone di qualificazione davvero sorprendente, le Isole Faroe si fermano al terzo posto, con 12 punti. 9 sono invece i punti finali di Montenegro, mentre Gibilterra chiude a zero.