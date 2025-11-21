Playoff Mondiali, Serie A e Figc al lavoro per aiutare Gattuso: le ipotesi per la 30.a giornata

Serie A e Figc in aiuto di Gattuso e degli azzurri in vista dei playoff Mondiali. "La Lega Serie A cercherà di fare il possibile per essere vicina alla Figc e alla nazionale per rendere disponibili calciatori per il ct lavorando sugli orari delle partite perché è un orgoglio per tutti se l'Italia andrà ai Mondiali", le parole del presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli prima del sorteggio di Zurigo, che ha accoppiato l'Italia con l'Irlanda del Nord nella semifinale in programma il 26 marzo in casa. Il ct Gattuso invoca uno stage a febbraio e uno stop del campionato per qualche giorno, come accadrà per la Turchia di Montella. "Ma non sta a me decidere". Difficile, se non praticamente impossibile, spostare tutta la 30.a giornata di Serie A, quella in programma il 22 marzo, per gli impegni nazionali (Coppa Italia) e internazionali (Coppe europee) negli infrasettimanali di febbraio e marzo e per questioni legate ai diritti televisivi. La soluzione più percorribile - come riferisce la Gazzetta dello Sport - sarebbe a questo punto quella di anticipare l'intero turno tra venerdì 20 e sabato 21, tenendo conto degli impegni di Champions, Europa League e Conference delle italiane. Nello specifico, se la Fiorentina andasse avanti in Conference League e quindi fosse impegnata il giovedì, la partita casalinga contro l'Inter potrebbe essere soltanto alle 12.30 della domenica.