Italia, Locatelli: "L'obiettivo è il Mondiale. Gattuso? Bisogna pedalare, altrimenti si arrabbia..."

Anche Nicolò Rovella ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale: "Ho visto il ct carico e questo ci dà energia. È sempre bello venire a Coverciano e dobbiamo fare assolutamente bene in queste due partite che ci attendono… Dove possiamo arrivare? Sicuramente speriamo al Mondiale. La trafila dalle nazionali giovanili a quella maggiore? È bello, perché con tanti ragazzi ho vissuto le stesse esperienze e poi li ritrovi qui; è come aver coronato lo stesso sogno insieme".