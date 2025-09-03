Logo SportMediaset
Italia, Locatelli: "L'obiettivo è il Mondiale. Gattuso? Bisogna pedalare, altrimenti si arrabbia..."

Il centrocampista della Juve dal ritiro azzurro: "Strano ritrovare Bonucci nello staff, lo chiamo ancora Leo..."

03 Set 2025 - 13:52

Manuel Locatelli è deciso ad aiutare la Nazionale a qualificarsi ai Mondiali del 2026, a partire dal match contro l'Estonia in programma venerdì, che vedrà il debutto in panchina del ct Gattuso: "Con lui bisogna andar forti e pedalare, altrimenti s'arrabbia - ha scherzato il centrocampista della Juventus a Vivo Azzurro TV -. Siamo qui da due giorni, ma ha messo molta intensità. Ci chiede di spingere. Il mister è carico, siamo tutti carichi per queste partite. Credo ci sia poco tempo anche per dire tante cose, bisogna vincere queste partite e fare i fatti".

Poi si è soffermato sul gruppo: "Non c'è nonnismo, ma voglia di migliorarsi. Siamo un bel gruppo, dobbiamo conoscerci meglio con i nuovi ma siamo un bel gruppo. Ci sono quelli un po’ più vecchi con cui sono stato di più ed è sempre bello ritrovarli, con tanti ho giocato anche per tanto tempo nelle Under. Poi ci sono tanti giovani che vogliono imparare e mettersi in discussione".

Nello staff azzurro ha ritrovato anche Leonardo Bonucci, suo ex compagno in bianconero oltre che in Nazionale: "È strano rivederlo nello staff, è una persona speciale per me. È venuto al mio matrimonio, è stato un capitano di grande esempio. Lo chiamo Leo, faccio fatica a chiamarlo mister. Con chi ho legato di più del gruppo? Barella e Bastoni, ma anche con Vicario, con Cambiaso, con Di Lorenzo siamo stati a cena. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, ci conosciamo da tempo".

L'obiettivo è chiaro: "Deve essere qualificarci al Mondiale. Gattuso ci ha chiesto senso di appartenenza che è poi ciò che ci deve servire per arrivare a queste competizioni. Senza frenesia però, perché con la frenesia non si raggiungono i risultati, bisogna restar tranquilli ed equilibrati L'amor proprio che deve esserci è enorme, è quasi un obbligo avere questo senso di appartenenza altrimenti meglio non venire".

Infine, ha parlato dei suoi modelli: "Del Piero, Totti, Pirlo... Recentemente ho guardato tanto Kross, l'ho ammirato davvero tantissimo. Mi piace molto anche De Jong, un altro molto bravo in quel ruolo negli ultimi anni è stato Casemiro".

ROVELLA: "HO VISTO IL CT CARICO, QUESTO CI DÀ ENERGIA"

Anche Nicolò Rovella ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale: "Ho visto il ct carico e questo ci dà energia. È sempre bello venire a Coverciano e dobbiamo fare assolutamente bene in queste due partite che ci attendono… Dove possiamo arrivare? Sicuramente speriamo al Mondiale. La trafila dalle nazionali giovanili a quella maggiore? È bello, perché con tanti ragazzi ho vissuto le stesse esperienze e poi li ritrovi qui; è come aver coronato lo stesso sogno insieme".

