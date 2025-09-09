Qualificazioni Mondiali 2026, rissa sfiorata al termine di Israele-Italia: "Ci hanno insultato per tutta la partita"

Eli Dasa, capitano della nazionale israeliana, ha raccontato: "Chi è stato qui ha visto l’Italia in difficoltà, come se giocasse contro la migliore squadra al mondo. La loro panchina era in delirio e questo dice tutto. Il parapiglia finale? Si è sviluppata una discussione, loro erano molto, molto emotivi. Sentivano di non essere dentro la partita, mentre noi meritavamo la vittoria e hanno provato un po’ a provocarci, ma fa parte del calcio e siamo andati avanti".