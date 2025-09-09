Logo SportMediaset
RISSA SFIORATA

Qualificazioni Mondiali 2026, rissa sfiorata al termine di Israele-Italia: "Ci hanno insultato per tutta la partita"

Alcuni calciatori della nazionale di Ben Shimon accusano in particolare Donnarumma per il finale ad alta tensione

09 Set 2025 - 13:05

Quello di Israele-Italia è stato un finale ad altissima tensione, sia sul piano puramente sportivo sia su quello nervoso. Al termine del rocambolesco 4-5 con cui gli azzurri hanno battuto i ragazzi di Ben Shimon si è infatti scatenato un parapiglia in campo, che fortunatamente non si è trasformato in una vera e propria rissa anche grazie all'intervento dei rispettivi staff tecnici. Tra i più nervosi vi era senza dubbio Gigio Donnarumma, che le telecamere hanno inquadrato rivolgersi ad alcuni avversari con quelli che certamente non erano complimenti.

Nelle ricostruzioni fatte da alcuni calciatori israeliani ai media del loro paese non sono mancate accuse pesanti nei confronti degli italiani: "Ci hanno insultato per tutta la partita", le loro parole. Nel mirino, in particolare, proprio il portiere del Manchester City, che al triplice fischio avrebbe rivolto alcuni sfottò agli avversari: "Ha preso in giro i giocatori della nazionale israeliana", si legge sui tabloid locali, secondo cui Donnarumma ce l'aveva nello specifico con Tai Baribo e Sagiv Yehezkel.

Eli Dasa, capitano della nazionale israeliana, ha raccontato: "Chi è stato qui ha visto l’Italia in difficoltà, come se giocasse contro la migliore squadra al mondo. La loro panchina era in delirio e questo dice tutto. Il parapiglia finale? Si è sviluppata una discussione, loro erano molto, molto emotivi. Sentivano di non essere dentro la partita, mentre noi meritavamo la vittoria e hanno provato un po’ a provocarci, ma fa parte del calcio e siamo andati avanti".

Stando alla ricostruzione di Sport5, per altro, alcuni membri della delegazione italiana si sono poi scusati negli spogliatoi con lo staff di Israele per il comportamento di alcuni dei propri giocatori.

