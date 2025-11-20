Logo SportMediaset

Calcio
qualificazioni mondiali 2026
I RIVALI

Irlanda del Nord, ct O'Neill: "Essere sfavoriti contro l'Italia possiamo sfruttarlo come un vantaggio"

Il ct dei rivali degli azzurri nelle semifinali playoff per i Mondiali: "Il ko con la Norvegia? Nulla toglie alla loro forza"

di Redazione
20 Nov 2025 - 15:53
© Getty Images

© Getty Images

"Italia? Qualunque squadra sarebbe stata difficile ma sarà bellissimo giocare contro una delle migliori Nazionali di sempre. E l'essere sfavoriti possiamo sfruttarlo come un vantaggio". Così il ct dell'Irlanda del Nord Michael O'Neill ha commentato il sorteggio che li vedrà contro gli azzurri nella semifinale dei playoff per l'accesso ai Mondiali 2026: "La sconfitta con la Norvegia? Questo non toglie nulla alla forza dell'Italia - ha detto a Sky Sport - Al Mondiale andava soltanto una squadra in modo diretto e in quel gruppo si è qualificata la Norvegia, che è fortissima".

irlanda del nord
mondiali
italia
