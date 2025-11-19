I gol di Isak e Gyokeres, l'esperienza di Lucescu, Bradley ed Elmas: cosa è peggio per gli azzurri?

SVEZIA

Presa in mano solo recentemente da Graham Potter, considerato uno dei nuovi guru del calcio inglese. Il "mago", dopo l'esperienza esaltante al Brighton, si è bruciato al Chelsea e al West Ham. Ha deciso di ripartire da una Nazionale che cercherà di portare al Mondiale. Nonostante sia precipitata nel ranking Fifa, la Svezia può contare su una coppia d'attacco di livello mondiale: Isak-Gyokeres. Il primo ha segnato caterve di gol al Newcastle ed è approdato al Liverpool mentre il secondo, dopo gli anni d'oro allo Sporting Lisbona, ha colmato la lacuna dell'attaccante centrale dell'Arsenal. Il resto è il classico 4-4-2 della casa meno schematico e più elaborato dai gusti estetici del ct. La formazione tipo è ricca di italiani o ex. In difesa ci sono Holm e Hien, a centrocampo l'ex Juve Kulusevski, sulla destra, e l'udinese Karlström al centro. "Italiani" a parte c'è da segnalare anche l'esperienza di Lindelof, sulla sinistra del reparto arretrato, e la velocità di Elanga, del Newcastle, sulla corsia mancina di metacampo. Meglio evitarli.