Federcalcio con le spalle al muro: ora si punta su Pioli con l'alternativa Mancini

Non sarebbe un grosso problema il discorso legato alle agevolazioni fiscali, che lo hanno portato a spostare la sua residenza fiscale in Arabia, dove dovrà restare per 183 giorni e non avere in Italia il centro prevalente dei suoi interessi economici e affettivi. Se una di queste due condizioni venisse a mancare sarebbe costretto a versare al fisco italiano una ritenuta d’acconto del 20%, in caso di ritorno in Italia del 43%. Un danno economico di diversi milioni ma per evitarlo basterà aspettare i 183 giorni previsti dalla legge. Pioli ha spostato la sua residenza fiscale al 1 Gennaio 2025 e quindi dovrà restare in Arabia fino al 2 Luglio.