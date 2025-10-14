Camerun: Samuel Eto’o insultato in tribuna dopo il flop contro l'Angola

Il presidente della Federcalcio preso di mira dai tifosi dopo la mancata qualificazione diretta ai Mondiali
Il Camerun manca la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 ed esplode la contestazione nei confronti di Samuel Eto'o. Lunedì sera, dopo il deludente pareggio per 0-0 contro l’Angola, che costringerà i Leoni Indomabili agli spareggi di novembre, il presidente federale è stato duramente contestato da alcuni tifosi presenti nelle tribune vip dello stadio Ahmadou-Ahidjo di Yaoundé. Il gruppo del Camerun è stato vinto a sorpresa da Capo Verde, che parteciperà per la prima volta nella storia a una fase finale di Coppa del Mondo.
La scena è stata ripresa da uno smartphone e si vede chiaramente Eto'o trattenuto da almeno due uomini seduti accanto a lui, mentre viene preso di mira con insulti e prese in giro molto pesanti: "Deve andarsene da qui. Idiota! È per colpa sua che non ci siamo qualificati". L'ex attaccante dell'Inter (tra le altre) ha reagito immediatamente ed è stato trattenuto dai suoi vicini di posto che hanno evitato che la situazione degenerasse.
La scena è avvenuta sotto gli occhi del Ministro Delegato della Giustizia, Jean de Dieu Momo, che ha dato la sua versione dei fatti online: "C'era un gruppo di individui che continuava a insultare il presidente, nonostante fossero stati invitati dallo stesso Samuel Eto'o. La sicurezza voleva espellerli, perché il loro comportamento maleducato stava turbando l'intero pubblico. Ci siamo vergognati tutti di questo comportamento provocatorio, filmato dal loro complice con l'obiettivo di diffamare il presidente Eto'o, che è rimasto dignitoso senza infangarsi con questi individui".