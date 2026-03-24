Calafiori: "Mi sento bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre..."

Sul ct Gattuso aggiunge: "Ho apprezzato molto il comportamento che ha avuto il mister con me, negli ultimi mesi ho sentito più lui di mia madre... E' stato bravo a starmi vicino, anche quando ero fuori. Poi c'è stata la cena a Londra, è stato bello stare insieme e parlare. In questi mesi non abbiamo avuto modo di allenarci, ma c'è poco da allenare e tanto da stare insieme. Di sicuro il conto l'ha pagato lui. Si è parlato di calcio, c'erano anche Buffon e Bonucci. E' stata una serata di amici, ci hanno raccontato qualche aneddoto e poi s'è parlato della partita".