Ancelotti: "L'Italia ce la farà al cento per cento. Anzi, al novantacinque. Aspetto Gattuso al Mondiale"

Ancelotti ha poi parlato della difficoltà del nuovo ruolo di commissario tecnico dall'altra parte del mondo: "C'è il problema di seguire i giocatori, perché i migliori sono quasi tutti in altri campionati, molti in Europa, e malgrado la tv le distanze non aiutano. Tra quelli lontani ci sono anche gli 'italiani' Bremer e Wesley. Lo Juventino è un gradito ritorno dopo tanto tempo, un rinforzo molto importante per la difesa. Il romanista sta facendo benissimo in giallorosso sulla fascia e potrebbe essere una delle rivelazioni. Le possibili rivelazioni? La Norvegia, che ha stravinto il girone con l’Italia, potrà dare fastidio a tutti. È una squadra matura, in cui non c’è soltanto Haaland".