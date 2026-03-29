L'INTERVISTA

Ancelotti: "L'Italia ce la farà al cento per cento. Anzi, al novantacinque. Aspetto Gattuso al Mondiale"

Il ct del Brasile ha parlato del prossimo appuntamento iridato e delle possibilità degli azzurri di arrivarci

29 Mar 2026 - 22:27

Carlo Ancelotti, ct del Brasile, parla dell'Italia del suo ex giocatore al Milan Gennaro Gattuso in una intervista al Corriere di Ticino: "Gli mando un grande in bocca al lupo e lo aspetto al Mondiale. Ce la farà al cento per cento, anzi per scaramanzia al novantacinque per cento. Lasciamo al destino. L’unica certezza è che l’Italia si troverebbe in un girone non tremendo in cui l’unica squadra forte è la Svizzera".

Ancelotti ha poi parlato della difficoltà del nuovo ruolo di commissario tecnico dall'altra parte del mondo: "C'è il problema di seguire i giocatori, perché i migliori sono quasi tutti in altri campionati, molti in Europa, e malgrado la tv le distanze non aiutano. Tra quelli lontani ci sono anche gli 'italiani' Bremer e Wesley. Lo Juventino è un gradito ritorno dopo tanto tempo, un rinforzo molto importante per la difesa. Il romanista sta facendo benissimo in giallorosso sulla fascia e potrebbe essere una delle rivelazioni. Le possibili rivelazioni? La Norvegia, che ha stravinto il girone con l’Italia, potrà dare fastidio a tutti. È una squadra matura, in cui non c’è soltanto Haaland".

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