Qualificazioni Europei Under 21: Lucca e Cancellieri stendono l'Irlanda, l'Italia non molla

QUALIFICAZIONI EUROPEE

La formazione di Nicolato vince 2-0 a Dublino e resta seconda a -1 dalla Svezia con una partita in meno

Missione compiuta per l'Italia, che nel match di qualificazione agli Europei Under 21 batte 2-0 l'Irlanda e resta pienamente in corsa per la conquista del pass per Georgia e Romania 2023. A Dublino, decidono i gol al 30' di Lucca e al 90' di Cancellieri, entrato da pochi minuti. Con questo successo, la formazione di Nicolato resta seconda nel gruppo F con 13 punti, uno in meno della Svezia che però ha una partita in più.

Senza rinunciare alla consueta dose di sofferenza, l'Italia centra comunque una vittoria fondamentale nella rincorsa agli Europei Under 21 del 2023 in Georgia e Romania. La formazione di Nicolato si impone 2-0 a Dublino contro l'Irlanda e resta pienamente in lizza per la qualificazione. Gli Azzurrini passano in vantaggio allo scoccare della mezz'ora: O'Brien interviene malissimo sul cross di Rovella e lascia il pallone a Lucca, che dal dischetto insacca senza problemi firmando l'1-0 in favore degli ospiti.

Nella ripresa, l'Italia sembra ripetere lo stesso errore del match con la Svezia: non chiudere la partita. E, all'82', serve un grande Carnesecchi per mantenere il vantaggio. Il portiere degli Azzurrini salva l'1-0 respingendo da distanza ravvicinatissima sulla conclusione di Tierney sugli sviluppi di calcio di punizione. Due minuti dopo, Maher non è da meno e compie uno strepitoso intervento sul sinistro a giro rasoterra di Colombo. La sfida si chiude definitivamente al 90': quattro minuti dopo il suo ingresso in campo, Cancellieri riceve un gran filtrante da Lucca e a tu per tu con Maher non sbaglia. Finisce 2-0: arrivano tre punti fondamentali per l'Italia di Nicolato, che resta a -1 dalla Svezia (che vince 4-0 contro la Bosnia-Erzegovina) che però ha una partita in più.