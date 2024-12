Qualificazioni Euro U17, Italia con Croazia, Ucraina e Slovacchia nel secondo turno

Il cammino della nazionale italiana U17, campione d'Europa in carica, ripartirà dal secondo turno delle qualificazioni europee. A Nyon, gli Azzurrini, collocati in prima fascia della Lega A accanto a Belgio, Cechia, Francia, Inghilterra, Portogallo e Spagna, sono stati sorteggiati nel Gruppo A1 insieme a Ucraina, Slovacchia e Croazia, che ospiterà il mini-torneo dal 19 al 25 marzo. "È un girone molto equilibrato - sottolinea il tecnico Massimiliano Favo -, dove non possiamo permetterci errori, perché, con il cambio di regolamento, accederà alla fase finale solamente la prima classificata. La Croazia, oltre ad essere tradizionalmente una buonissima squadra, avrà il vantaggio di giocare in casa, mentre Ucraina e Slovacchia non vanno assolutamente sottovalutate, perché possono dare filo da torcere. Detto ciò, sono loro a doversi preoccupare di noi, perché siamo l'Italia e vogliamo andare all'Europeo, oltre a volerci qualificare per il Mondiale. Dobbiamo farlo per tutti coloro che tifano la maglia azzurra e per la Federazione, che ha investito e investe su di noi, in particolar modo sui ragazzi. Ci sono tutti i presupposti per fare bene".