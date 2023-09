Sacchi difende Spalletti e lo avverte: "Punti su giocatori affidabili e disponibili"

PAROLA DI EX CT

L'ex ct: "Luciano ottimo allenatore e non un mago. E allora..."

© ansa "Spalletti non ha nessuna colpa per questo pareggio". Arrigo Sacchi difende il ct azzurro dopo l'1-1 contro la Macedonia del Nord e gli dà anche qualche consiglio, puntando il dito sui giocatori. "Ha preso una squadra che evidentemente non era all'altezza del compito, è un ottimo allenatore ma non un mago, non ha il tempo di modificare la testa di un giocatore che non è abituato a fare certe cose. E’ necessario che abbia ragazzi affidabili, intelligenti e disponibili con elevate motivazioni e un forte spirito di squadra".

"Inammissibile" far diventare grande la Macedonia del Nord. Sacchi non salva quasi nessun azzurro dopo la prestazione di Skopje. "Gli attaccanti non si sono messi bene, i centrocampisti idem. E i difensori, in fase d’impostazione, hanno toccato troppe volte il pallone. Sarebbe servito il coordinamento, non c’era un’idea di gioco - ha detto l'ex ct alla Gazzetta dello Sport - La sufficienza mi sento di darla ai due terzini. Hanno spinto bene nel primo tempo, ci hanno provato nel secondo".