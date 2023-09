Qualificazioni Euro 2024: Lukaku trascina il Belgio, altra goleada della Spagna

verso euro 2024

Doppietta del romanista nel 5-0 all’Estonia, mentre gli iberici regolano 6-0 Cipro. In rete anche Arnautovic, Haaland ed Elmas

© Getty Images Le qualificazioni ad Euro 2024 regalano oggi un’altra goleada della Spagna, che travolge Cipro con il punteggio di 6-0. 5-0 per il Belgio sull’Estonia, trascinato dalla doppietta di Lukaku (segna anche De Ketelaere), mentre Arnautovic trascina l’Austria contro la Svezia (3-1 e due reti). Nel girone dell’Italia, Elmas regala la vittoria alla Macedonia del Nord su Malta (0-2). 2-1 Norvegia sulla Georgia firmato Haaland-Odegaard, la Svizzera vince 3-0 con Andorra.

GRUPPO A

Dopo le sette reti inflitte alla Georgia, oggi la Spagna travolge anche il fanalino di coda Cipro (0 punti): a Granada finisce 6-0, con gli iberici che salgono a 9 punti (meno due dalla Scozia con una gara in meno). Sblocca il match la rete di Gavi, che dopo 18’ riceve un cross di Nico Williams e realizza con un mancino al volo. Ancora l’esterno dell’Athletic ispira il raddoppio alla mezz’ora, con un cross perfetto che Mikel Merino incorna in rete. Nel secondo tempo ci pensa Joselu a chiudere i conti, girando in rete di testa un bel cross di Carvajal. Terzino del Real che si ripete poco dopo, offrendo a Ferran Torres la palla del poker. Al 77’ arriva anche la gioia per Baena, poi la doppietta del numero 21. La Norvegia di Haaland supera invece Kvaratskhelia e compagni con il punteggio di 2-1. Il colpo di testa del bomber del City, assistito da Nusa, porta avanti gli scandinavi dopo 25’, mentre otto minuti dopo è ancora il numero 20 ad ispirare con una gran giocata il mancino vincente in corsa di Odegaard. Zivzivadze accorcia le distanze nel recupero, ma non basta: georgiani che restano a 4 lunghezze, norvegesi a 7.

GRUPPO C

Nel girone degli azzurri la sfida tra Malta e Macedonia del Nord termina 0-2. Elmas sblocca subito l’incontro con una bella conclusione di destro dal centro dell’area di rigore, mentre il raddoppio arriva al termine del primo parziale, quando Manev gira di testa un calcio d’angolo dalla sinistra. Macedoni che salgono a 7 punti, gli avversari restano a 0.

GRUPPO F

Il Belgio regola agevolmente per 5-0 l’Estonia e si avvicina ulteriormente alla qualificazione. Vertonghen sblocca l’incontro sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo solo 4’ e festeggia così la propria presenza numero 150 in nazionale. Il raddoppio arriva già al 18’ con Trossard, che riceve una sponda di Lukaku, elude l’intervento di diversi difensori e calcia forte ad incrociare all’incrocio dei pali. Sei minuti dopo una traversa clamorosa di Anier per poco non riapre la gara, che subiscono il tris al 56’: Mangala lancia in profondità Lukaku, che copre palla e non sbaglia. Cento secondi e il neo-romanista fissa il poker con un bel destro dal limite. Nel finale una bella giocata di De Ketelaere fissa il risultato sul 5-0 finale. Lo scontro tra Svezia ed Austria invece termina con il punteggio di 3-1 per gli austriaci. Dopo un primo tempo combattuto realizza ad inizio ripresa la formazione allenata da Rangnick, con un bel colpo di testa di Gregoritsch su assist del bolognese Posch al 52’. Nemmeno il tempo di esultare e arriva la rete di Arnautovic, che riceve da Sabitzer dopo una brutta respinta della difesa svedese e fa 2-0 col sinistro. Al 69’ ancora l’attaccante dell’Inter chiude l’incontro su calcio di rigore, non serve a nulla il goal della bandiera di Holm nel finale. Austriaci appaiati a 13 punti col Belgio, svedesi terzi a 6.

GRUPPO I

La Svizzera consolida il primo posto grazie alla vittoria per 3-0 su Andorra: gli elvetici passano in vantaggio in avvio di secondo tempo con la marcatura di Itten, che riceve da Xhaka e batte Alvarez col destro in caduta. Il numero 10 raddoppia a sei dalla fine con un mancino da fuori su assist di Ndoye. Il tris è realizzato su calcio di rigore da Shaqiri nel recupero. Israele spinge per trovare il goal contro la Bielorussia per tutto il match e ci riesce al 93’ con il mancino di Kanichowsky, salendo a 11 punti, tre in meno della Svizzera. Romania-Kosovo è invece caratterizzata dalla sospensione del match a causa del protrarsi delle tensioni politiche tra i due paesi anche sugli spalti, motivo che ha portato allo stop temporaneo della partita e alla sua ripresa dopo oltre mezz'ora. Padroni di casa che vedono negarsi la rete del vantaggio e poi passano in superiorità numerica nel finale di primo tempo con il rosso a Muriqi. All'83' arriva il goal di Stanciu, con un mancino vincente dal limite, mentre nel recupero il 2-0 è firmato da Mihaila: rumeni che che salgono a 12, Kosovo ancora a 4.