Qualificazioni Euro 2024: l’Ungheria stacca il pass al 97’, la doppietta di Kvara non basta alla Georgia

QUALIFICAZIONI EURO 2024

L’autogol di Petkov del 2-2 allo scadere regala la qualificazione alla squadra di Marco Rossi, ok Austria e Spagna. L'Azerbaijan strapazza la Svezia

© Getty Images Incredibile colpo dell’Ungheria nelle qualificazioni a Euro2024: la squadra di Marco Rossi stacca il pass per la fase finale dell’Europeo grazie al pareggio per 2-2 in casa della Bulgaria, arrivato al 97’ grazie all’autorete di Petkov. Un super Kvaratskhelia non basta alla Georgia, ripresa due volte nel 2-2 contro la Scozia. La Spagna piega Cipro 3-1, l’Austria si prende la vetta del girone F (in attesa del Belgio) con il 2-0 sull’Estonia. L'Azerbaijan strapazza 3-0 la Svezia.

GRUPPO A

Tutto facile per la Spagna (già qualificata), che stende Cipro 3-1. Prima frazione dominata dalle furie rosse, che rifilano tre reti agli avversari nel giro di ventotto minuti: apre le danze il giovanissimo Yamal al 5’, poi Oyarzabal raddoppia al 22’ e regala l’assist al 3-0 di Joselu sei minuti più tardi. Nella ripresa Cipro si spinge in avanti con coraggio, e al 75’ riesce anche ad accorciare con Pileas. Termina invece 2-2 la sfida tra Georgia e Scozia: è la serata di Kvicha Kvaratskhelia, che al 15’ segna l’1-0 su assist di Kakabadze. Nonostante la qualificazione già in tasca gli scozzesi spingono, e in avvio di secondo tempo riportano l’incontro in equilibrio con il solito McTominay. L’attaccante del Napoli è una furia, e riporta avanti i suoi al 57’ con un bel destro secco, ma nel finale (92’) Shankland spegne gli entusiasmi georgiani con il gol del 2-2 finale. Spagna e Scozia già qualificate, rispettivamente a 18 e 16 punti. La Georgia rimane quarta a quota 8 punti, fallito l’aggancio alla Norvegia in chiave spareggi.



GRUPPO F

L’Austria si prende la vetta del gruppo F battendo 2-0 l’Estonia. Succede tutto nel primo tempo: dopo un possesso palla prolungato Alaba e compagni colpiscono al 25’, con Schlager che innesca Laimer per l’1-0. Al 39’ arriva anche il raddoppio, proprio con Alaba che serve l’assist per la rete di Lienhart. Nella ripresa le cose non cambiano, e il forcing estone nel finale non produce alcun effetto. Nell’altra partita del girone successo clamoroso dell’Azerbaijan, che travolge 3-0 la Svezia. Partenza lampo degli azeri, che siglano due gol in sei minuti in avvio: al 3’ Makhmudov apre le marcature, con Dadasov che tre minuti più tardi firma il raddoppio. In avvio di ripresa la Svezia rimane in superiorità numerica per via dell’espulsione di Mustafazada al 57’, ma non riesce ad approfittarne nei minuti restanti. Nel finale Makhmudov chiude il match all’89, con un eurogol capolavoro direttamente da centrocampo. Austria prima nel girone a quota 19, in attesa del Belgio. L’Azerbaijan aggancia proprio la Svezia al terzo posto, a quota 7 punti.



GRUPPO G

Clamoroso nel gruppo G: l’Ungheria stacca il pass per l’Europeo al 97’, pareggiando 2-2 contro la Bulgaria. La squadra di Marco Rossi comincia bene, con l’1-0 siglato da Adam al 10’, su assist di Szoboszlai. Al 24’ la Bulgaria trova l’1-1 con Delev, ma dodici minuti più tardi resta in dieci uomini a causa della doppia ammonizione di Antov. La capolista del gruppo G non riesce a sfruttare l’uomo in più, e al 57’ la parità numerica viene ristabilita a causa dell’espulsione dell’ex Milan Kerkez. In dieci contro dieci i padroni di casa ribaltano addirittura il risultato, con il 2-1 al 78’ firmato da Despodov dal dischetto. Quando tutto sembra ormai perduto per gli uomini di Rossi, ecco che arriva il colpo di scena: al 97’, praticamente a recupero scaduto, la punizione calciata da Szoboszlai viene insaccata nella propria porta da Petkov, per il 2-2 finale. L’Ungheria si qualifica dunque alla fase finale con 15 punti, secondo posto ancora in bilico con Serbia (13 punti) e Montenegro (8 punti, con una partita in meno).