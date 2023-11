Qualificazioni Euro 2024: la Francia vola in Grecia per centrare l'en plein

VERSO EURO 2024

I Bleus di Deschamps cercano l'ottava vittoria su otto all'OPAP Arena. Match trasmesso in diretta su Canale 20 e SportMediaset.it

La Francia del ct Deschamps vuole laurearsi con 30 e lode nel cammino che la porterà ad essere protagonista a Euro 2024 in Germania. In casa della Grecia i vicecampioni del mondo chiudono il proprio percorso nel Gruppo B dominato in lungo e largo con l'exploit del fragoroso 14-0 rifilato a Gibilterra nell'ultimo turno. Di fronte c'è la selezione di Poyet che all'OPAP Arena culminerà un girone disputato ad alto livello con la beffarda eliminazione per via del regolamento incrociato con la Nations League. Sfida trasmessa in diretta martedì 21 novembre alle 20:45 sul Venti e in streaming su SportMediaset.it.

Il campo a livello di risultato in sé ha poco da dire, ma non mancano gli spunti di interesse nella partita di Atene. Da una lato c'è la Francia di Deschamps reduce dall'umiliazione rifilata a Gibilterra con le parole discusse del ct all'intervallo quando, sul 7-0, ha invitato i propri calciatori ad attaccare il più possibile alla ricerca del record di gol. L'obiettivo per i transalpini è di completare il Gruppo B con un percorso netto fatto di sole vittorie, come registrato dal Portogallo proprio in queste qualificazioni a Euro 2024.

Dall'altro c'è la Grecia di Gustavo Poyet, già eliminata nonostante i 12 punti conquistati sul campo per via del miglior piazzamento dell'Irlanda in Nations League e di un regolamento complicato. Il ct uruguayano ha svolto un buonissimo lavoro ad Atene e vuole chiudere l'esperienza lasciando un ricordo positivo nonostante le possibilità di divorzio a fine match siano elevatissime. Prima dell'ultima amichevole, infatti, Poyet ha reso noto un rapporto incrinato con la federazione a causa di presunti ritardi nei pagamenti di diversi mesi a uno degli assistenti. Per molti un espediente per interrompere il rapporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Konstantelias, Pavlidis, Masouras.

Francia (4-2-3-1): Samba; Koundé, Disasi, Saliba, L. Hernandez; Kamara, Fofana; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

QUANDO SI GIOCA E COME VEDERE GRECIA-FRANCIA

Grecia-Francia è prevista per martedì 21 novembre 2023 alle 20:45 alla OPAP Arena di Atene.

La gara è trasmessa in diretta sul Canale 20 e in streaming su SportMediaset.it con telecronaca di Raffaele Pappadà e commento tecnico di Giancarlo Camolese.