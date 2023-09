Italia-Ucraina, le pagelle: Frattesi universale, Zaniolo ritrovato, Zaccagni e Raspadori rapaci

I VOTI

I voti ai protagonisti del match di San Siro: prova più che soddisfacente di tutti gli azzurri

© Getty Images L'Italia di Spalletti trova la prima vittoria. Lo fa grazie alla doppietta di un super Frattesi, ma pur tra qualche sbavatura la prova degli azzurri è stata più che sufficiente in tutti i suoi elementi. Ecco di seguito le pagelle dei protagonisti della sfida contro l'Ucraina.

Di Lorenzo 6,5 - Più di tutti in campo conosce a memoria i dettami di Spalletti e il calcio che vuole il ct, gioca quindi come fosse nel suo Napoli e la spinta si fa sentire.

Bastoni 6,5 - Attento in fase difensiva insieme a Scalvini (anche lui 6,5 in pagella), ma con qualche calo di concentrazione sfruttato da Dovbyk. Se il risultato però sorride agli azzurri lo si deve anche a lui, che nella ripresa cala la saracinesca mettendo al sicuro Donnarumma.

Frattesi 7,5 - Uomo copertina di questa Italia, cinico e preciso al punto giusto sia sotto porta che in fase di recupero palla. Doppietta nello stadio di casa del centrocampista dell'Inter, che in maglia azzurra stupisce ancora una volta. E Spalletti, con un Frattesi così, sa di avere un jolly importantissimo per il centrocampo della Nazionale.

Zaccagni 6,5 - Buona prestazione dell'esterno biancoceleste che a sinistra si intende con Dimarco sulle sovrapposizioni e riesce a essere pericoloso con le sue incursioni. Bravo a sfruttare l'errore di Sudakov per la rete di Frattesi dell'1-0, non riesce però a suggellare l'ottima prestazione col gol personale.

Zaniolo 7 - Ritrovato in azzurro, dalla destra riesce sempre a essere una spina nel fianco per la difesa ucraina con dribbling e accelerazioni che fanno male al duo Mykolenko-Tsygankov.

Sudakov 5 - Suo l'errore che ha permesso l'apertura delle marcature di Frattesi, un calo di attenzione misto a sfortuna dal quale il centrocampista dello Shakhtar fa fatica a riprendersi non tornando mai ai ritmi richiesti da Rebrov.

I VOTI A TUTTI I PROTAGONISTI DI ITALIA-UCRAINA 2-1

Italia (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6,5, Scalvini 6,5, Bastoni 6,5, Dimarco 6,5 (13' st Biraghi 6); Frattesi 7,5, Locatelli 6,5, Barella 6,5 (39' st Cristante sv); Zaniolo 7 (27' st Orsolini 6), Raspadori 6,5 (27' st Retegui 6), Zaccagni 6,5 (13' st Gnonto 6,5). A disp.: Vicario, Meret, Romagnoli, Darmian, Pessina, Immobile, Casale. All.: Spalletti 6,5

Ucraina (4-4-1-1): Bushchan 6; Mykolenko 5,5, Kryvtsov 5,5, Zabarnyi 5,5, Konoplya 6; Tsygankov 6 (30' st Vanat sv), Zinchenko 6 (30' st Buyalskyi sv), Stepanenko 5,5 (39' Sydorchuk sv), Yarmolenko 6 (13' st Mudryk 6); Sudakov 5; Dovbyk 6 (13' st Yaremchuk 5,5). A disp.: Trubin, Lunin, Mykhaylichenko, Sydorchuk, Popov, Zubkov, Karavaiev, Nazaryna. All.: Rebrov 5,5