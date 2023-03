Italia, sconfitta storica: la strada verso gli Europei è già in salita

L'Italia parte male nelle qualificazioni a Euro 2024













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Bisogna ripartire dal secondo tempo, d'accordo, ma la strada verso gli Europei è già in salita. Lo sa bene Mancini che non può già permettersi altri passi falsi perché la sconfitta contro l'Inghilterra in casa è destinata a pesare. Nel gruppo a cinque con anche Ucraina, Macedonia e Malta si qualificheranno le prime due: proprio per questo il riscatto deve arrivare immediatamente in casa di Malta. Al Maradona primo tempo da dimenticare, invece, nel secondo si sono visti segnali di ripresa. Lo ha sottolineato il ct nel post partita. Buon gioco, ma comunque zero tiri in porta dopo il gol di Retegui. Troppo poco per i campioni d'Europa in carica che non hanno il posto assicurato alla prossima rassegna europea.

Sconfitta contro l'Inghilterra che è storica guardando il passato: l'Italia, infatti, non perdeva una partita di Qualificazioni Europee dal 2006 (3-1 contro Francia da campioni del mondo in carica), non ne perdeva una in casa dal 1999 (2-3 vs Danimarca) e non perdeva una prima partita di girone di qualificazione dal 1974 (3-1 vs Olanda). Statistiche che dopo ieri sera fanno ancora più male.