Italia, Mancini: "Bene il risultato ma potevamo fare meglio in tutto"

Il risultato e poco altro. Molto poco. Scuro in volto in panchina durante il match e non certo meno accigliato a fine partita. L'analisi del ct Mancini dopo il 2-0 contro Malta firmato dalle reti di Retegui e Pessina è venata di profondo realismo: "Bene il risultato, queste sono partite dove hai tutto da perdere, in cui devi stare attento perché possono diventare molto difficili. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto, detto questo potevamo e dovevamo fare meglio, in tutto. Siamo stati capaci di sbloccarla nel primo tempo, poi abbiamo raddoppiato e a quel punto devi gestire la situazione diversamente, perché poi queste diventano partite strane, difficili, sporche dove tutto può succedere. Dobbiamo imparare a giocare con più tranquillità".