Italia: i precedenti con le rivali del girone

Alla fase finale dei campionati europei gli azzurri hanno affrontato la Spagna in sette occasioni, perdendo soltanto una volta

© Getty Images Non un sorteggio agevole quello uscito dalle urne di Amburgo per l'Italia di Luciano Spalletti, campione d'Europa in carica ma situata in quarta fascia. Nei gironi di Euro 2024, gli azzurri se la vedranno con Spagna, Croazia e Albania, in un gruppo con tre delle quattro semifinaliste della ultima Nations League. Ecco i precedenti tra l'Italia e le rivali del gruppo B (Opta)

I PRECEDENTI TRA ITALIA E SPAGNA

Italia e Spagna si sono affrontate in totale 40 volte in tutte le competizioni: solo contro la Svizzera (61) gli Azzurri vantano più precedenti rispetto agli iberici –alla fase finale dei campionati europei gli Azzurri hanno invece affrontato gli spagnoli in sette occasioni, perdendo soltanto una volta (calci di rigore esclusi) per 4-0 nella finale dell’edizione 2012 della competizione; completano il bilancio nella competizione due successi italiani e quattro pareggi. Escludendo la lotteria dei calci di rigore, l’Italia ha vinto solo uno degli ultimi 11 confronti con la Spagna (5N, 5P) in tutte le competizioni – più in generale, tra le squadre affrontate almeno 15 volte in tutte le competizioni quella iberica è la formazione contro cui gli Azzurri vantano la percentuale di vittorie più bassa (27%, 11/40). La Spagna parteciperà per la 12° volta alla fase finale degli Europei, competizione che ha vinto per tre volte (1964, 2008, 2012), un record condiviso con la Germania. Gli iberici sono anche l'unica nazione ad aver vinto il trofeo in due edizioni consecutive (2008 e 2012, appunto). Gli ultimi 50 gol della Spagna agli Europei (compresi gli autogol) sono stati segnati tutti dall'interno dell'area di rigore. L'ultimo gol dalla distanza realizzato dagli iberici nel torneo è stato quello di Raul contro la Slovenia nelle fasi a gironi dell'edizione 2000. Solo Cristiano Ronaldo (otto) e Antoine Griezmann (sette) hanno segnato più gol di Álvaro Morata (sei) negli ultimi due campionati europei.

I PRECEDENTI TRA ITALIA E ALBANIA

L’Italia ha vinto tutti i quattro precedenti contro l’Albania realizzando sette gol e collezionando un clean sheet in tre di queste quattro sfide. Tra le squadre contro cui ha sempre vinto, solo contro Moldavia (cinque), Estonia (sette) e Malta (10) l’Italia ha disputato più partite che contro l’Albania (quattro successi su altrettante partite). Il prossimo sarà il primo confronto nella fase finale degli Europei tra Italia e Albania. Le due formazioni non si sono mai affrontate finora neppure nelle qualificazioni alla competizione. Tra le squadre già qualificate o ai playoff per l’accesso alla fase finale, solamente l’Estonia (56) ha effettuato meno conclusioni durante le qualificazioni ai prossimi europei rispetto all’Albania (72). Nessun giocatore dell’Albania ha segnato più gol di Nedim Bajrami (tre) – il centrocampista del Sassuolo è anche quello che tra le fila della sua nazionale ha indirizzato più conclusioni nello specchio della porta (sei).

I PRECEDENTI TRA ITALIA E CROAZIA

Escludendo i calci di rigore l’Italia ha vinto solo una delle nove sfide disputate contro la Croazia in tutte le competizioni (5N, 3P), la prima in assoluto contro questa particolare avversaria (4-0 in amichevole nel 1942) - tra le formazioni affrontate almeno tre volte quella balcanica è quella contro cui gli Azzurri vantano la percentuale di vittorie più bassa (11% - 1/9). Un solo precedente tra Italia e Croazia alla fase finale degli Europei, risalente alla seconda giornata dei gironi dell’edizione 2012: nella circostanza il match terminò 1-1 grazie ai gol di Andrea Pirlo e Mario Mandzukic – in generale, pur avendo raggiunto le semifinali nel 50% delle loro partecipazioni alla Coppa del Mondo (tre su sei), i croati non ci sono mai riusciti agli Europei (zero semifinali in sei partecipazioni). L’1-1 è il risultato più frequente tra Italia e Croazia: quattro dei nove precedenti tra queste due squadre sono terminati con questo punteggio, compresi i tre più recenti. Nelle qualificazioni all’edizione 2024 degli Europei la Croazia è la squadra che ha totalizzato la differenza negativa più alta tra gol segnati ed Expected Goals a favore: -3.67, frutto di sole 13 marcature realizzate a fronte di un indice xG di 16.67. Tra i giocatori qualificati alla fase finale degli Europei che hanno disputato almeno 600 minuti nelle qualificazioni alla competizione solo Cristiano Ronaldo (726 – febbraio 1985) è più vecchio di Luka Modric (680 - settembre 1985) – il centrocampista è il giocatore croato che ha creato più occasioni nel torneo: 24, almeno nove in più rispetto a ogni altro compagno di squadra (segue Perisic con 15) e quarto in generale dopo Bruno Fernandes (37), Dusan Tadic (31) e Xherdan Shaqiri (25).