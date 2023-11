Italia, Gravina: "Grazie Spalletti, le ferite sono state rimarginate"

© Getty Images

Anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è intervenuto dopo la qualificazione dell'Italia a Euro 2024: "Non è un peso che ci siamo tolti, però avevamo preso un impegno con tutti gli italiani: dovevamo far rimarginare una serie di ferite sportive accumulate nel tempo - le sue parole a Sky -. Abbiamo recuperato entusiasmo e fiducia. Abbiamo sentito la voglia di tornare a essere una squadra speciale. Se avremmo dovuto cambiare prima? Io ho sempre auspicato un cambiamento, al di là dell'allenatore. L'incantesimo si era rotto, ora dobbiamo rendere merito a Spalletti, che ha ridato fisionomia alla squadra col suo lavoro. C'è stato un momento di crisi, tensione e difficoltà, ma le ferite sono state rimarginate grazie a Luciano e grazie ai ragazzi. Siamo in Germania, dovevamo esserci".