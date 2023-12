Euro 2024, sabato alle 18 il sorteggio della fase a gruppi: l'Italia in quarta fascia

SABATO ALLE 18

Gli azzurri rischiano di ritrovarsi in un girone di ferro, i pericoli maggiori dalla prima e dalla terza fascia

Sabato alle 18 verrà delineata la fase a gruppi di Euro 2024. Nella splendida cornice della Filarmonica dell'Elba di Amburgo saranno infatti sorteggiati i gironi del prossimo campionato europeo, in cui l'Italia di Luciano Spalletti, dopo la sofferta qualificazione, sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2021. Gli azzurri, proprio a causa dell'accidentato percorso degli ultimi due anni, saranno inseriti in quarta fascia e rischiano di ritrovarsi in un gruppo particolarmente ostico.

LE SQUADRE QUALIFICATE

Al momento sono 21 le nazionali già certe di prender parte al torneo: la Germania, qualificata come nazione ospitante, e le prime 2 di ciascuno dei 10 gironi di qualificazione, tra cui appunto l'Italia. Gli ultimi 3 posti disponibili saranno invece assegnati tramite i playoff, che si giocheranno a marzo 2024 e a cui prenderanno parte 12 squadre suddivise in 3 percorsi:

Percorso A

- Polonia-Estonia (chi passa giocherà la finale in casa)

- Galles-Finlandia

Percorso B

- Israele-Islanda

- Bosnia-Ucraina (chi passa giocherà la finale in casa)

Percorso C

- Georgia-Lussemburgo (chi passa giocherà la finale in casa)

- Grecia-Kazakistan

IL SORTEGGIO

Prima del sorteggio le squadre saranno assegnate a una delle quattro fasce in base appunto ai risultati ottenuti nella fase di qualificazione. La Germania sarà in prima fascia, ma non verrà sorteggiata, bensì assegnata automaticamente al Gruppo A. Le tre vincitrici dei playoff saranno in quarta fascia e il loro nome verrà aggiunto soltanto a marzo.

Fascia 1: Germania (paese ospitante), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra;

Fascia 2: Ungheria, Turchia, Danimarca, Albania, Romania, Austria;

Fascia 3: Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia;

Fascia 4: Italia, Serbia, Svizzera, vincitrice Percorso A, vincitrice Percorso B, vincitrice Percorso C.

I pericoli maggiori per gli azzurri arrivando dunque naturalmente dalla prima fascia (su tutti la Francia reduce da due finali mondiali consecutive) e dalla terza, con gli spauracchi Olanda e Croazia. In seconda le avversarie sulla carta più temibili sembrano Turchia e Danimarca.

