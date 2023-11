Italia qualificata: le possibili avversarie agli Europei 2024

NAZIONALE

Gli azzurri si qualificano con il punto ottenuto contro l'Ucraina, ora il rischio è di ritrovarsi in quarta fascia al momento del sorteggio dei gironi

Euro 2024, tutte le squadre qualificate





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Con il pareggio contro l'Ucraina, l'Italia si è qualificata a Euro 2024 e ora inizia a ragionare verso il sorteggio della fase a gruppi previsto ad Amburgo il 2 dicembre alle ore 18. Con lo 0-0 di Leverkusen sono altissime le probabilità di ritrovarsi in quarta fascia, con la prospettiva di un vero e proprio girone di ferro in Germania. Per restare in terza fascia gli azzurri devono sperare che il Galles batta la Turchia o la Croazia perda con l'Armenia.

LE FASCE (definitive solo dopo le partite di martedì sera)

Fascia 1: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

Fascia 2: Danimarca, Ungheria, Austria, Albania, Turchia, Romania

Fascia 3: Scozia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Olanda, ITALIA

Fascia 4: Serbia, Svizzera, le tre vincitrici degli spareggi

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le 24 nazionali qualificate saranno suddivise in 6 gironi da 4: in prima fascia ci sarà la Germania Paese ospitante e le cinque migliori prime dei rispettivi gruppi di qualificazione; sicure della quarta fascia le tre squadre che si qualificheranno tramite playoff e i cui nomi si conosceranno solamente a marzo. In seconda, terza e quarta fascia ci saranno le altre cinque vincitrici dei gruppi di qualificazione e le seconde classificate, che verranno inserite nelle fasce in base a un ranking stilato al termine della fase di qualificazione, che si completerà martedì.

IL RANKING

Il ranking per le fasce viene stilato secondo i seguenti criteri ed escludendo i risultati ottenuti contro le squadre classificatesi al sesto posto dei gruppi di qualificazione (Malta, nel caso degli azzurri):

- posizione nel girone;

- maggior numero di punti;

- differenza reti;

- gol fatti;

- gol fatti in trasferta;

- numero di vittorie;

- numero di vittorie in trasferta;

- miglior condotta fair play (1 punto di penalità per ogni ammonizione, 3 punti per ogni espulsione)

- posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23