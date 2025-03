Psv, il giocatore con la tubercolosi attiva è Lucas Perez

Il percorso di Lucas Pérez al PSV Eindhoven non è iniziato nel migliore dei modi. L'ex giocatore del Deportivo La Coruna, arrivato in Olanda a fine febbraio, finora ha potuto giocare appena 24 minuti. E, adesso, dovrà stare lontano dai campi da gioco per quasi due mesi: il calciatore, infatti, soffre di "tubercolosi attiva", fa sapere il quotidiano 'De Telegraaf'. "Sarà fuori per molto tempo ed è molto improbabile che possa giocare di nuovo in questa stagione", si legge. Il giocatore dovrà rimanere isolato per tre o quattro settimane e sottoporsi a cure antibiotiche. La preoccupazione è che possa scoppiare un focolaio nello spogliatoio ma il poco tempo che Pérez ha trascorso al PSV "potrebbe avere un effetto positivo nel limitare il numero dei contagi".