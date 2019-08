"Grazie a tutti per i vostri messaggi, io comincio da oggi la mia riabilitazione per poter tornare ad aiutare la mia squadra e la mia Nazionale il più rapidamente possibile". È il post su Instagram dell'attaccante del Psg, Kylian Mbappé, fermo ai box per una lesione muscolare alla coscia sinistra, rimediata nella partita di Ligue 1 contro il Tolosa.